Affidamento in house ad Atc, la minoranza in Provincia chiede di approfondire in commissione

La Spezia - La minoranza consiliare in Provincia ha chiesto la convocazione urgente della commissione Viabilità e della commissione Affari istituzionali per affrontare il tema dell'approvazione e dell'istruttoria dell'ordine del giorno sull'affidamento in house providing ad Atc che sarà discusso in consiglio provinciale il prossimo 31 marzo.



I consiglieri Giacomo Cappiello, Dina Nobili, Massimo Lombardi e Simone Regoli chiedono di approfondire la tematica visti i "risvolti giuridico legali e tecnici molto complessi che se affrontati unitamente possono essere valutati più efficacemente ed esaustivamente".

Inoltre l'opposizione sottolinea le richieste di audizione delle sigle sindacali e dei vertici aziendali rimaste inevase, così come una interrogazione datata 17 febbraio, sempre riguardante l'affidamento in house.