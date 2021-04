"Tra un litigio ed un altro, Peracchini dovrebbe pensare alle bonifiche"

La Spezia - "In questi giorni sulla stampa spezzina e nazionale sono rieccheggiati i termini della situazione delle bonifiche in zona a seguito della pubblicazione del rapporto ISPRA sul tema.

Sorge una domanda: ma Peracchini tra uno straccio e l'altro che si tira con i suoi alleati lo avrà letto?

Si parla tra le altre cose del grave problema di Pitelli, di cui forse non ricorda la situazione perché non ci risulta a memoria di stampa che negli ultimi anni ne abbia parlato.

Si parla dell'Enel su cui dice NO ma non sappiamo a cosa visto che ,a differenza del dialogo impostato a Civitavecchia, qui si parla di portare metano ex novo visto che ora non c'è.

Si accenna all' arsenale, di cui ormai parlano solo Europa Verde Liguria, i Murati Vivi e le associazioni ambientaliste ma non certamente il silente Sindaco,che forse pensa che non si tratti di territorio spezzino da recuperare e bonificare ma piuttosto di aree,che godano forse di extraterritorialita'?

Avremmo tante altre cose da chiedere a cominciare dai problemi creati dal rigassificatore di Panigaglia ma forse il Sindaco di La Spezia pensa a ciò che abbiamo proposto ovvero porre termine ai danni causati alla città dal nongoverno della destra andandosene rapidamente in blocco a casa".



Europa Verde Liguria