"Toti sul green pass dimostra coraggio, Peracchini invece latita"

La Spezia - "Giovanni Toti annuncia che un eventuale futuro lockdown dovrà riguardare solo i non vaccinati e si schiera apertamente a favore del green pass, gli piovono addosso insulti odiosi e minacce e lui risponde sfidando i social e non indietreggiando di un millimetro.

Ho spesso pubblicamente contestato al Governatore la sua gestione della Liguria e in modo particolare la gestione della pandemia, ma deve essere riconosciuto a Toti che il coraggio delle idee e delle azioni che propone non gli manca.

Peccato che lo stesso coraggio non ha mai mostrato chi formalmente governa il nostro Comune e quindi è a capo della Provincia.

Peracchini, che Toti ha scelto e sostiene, “un monocolore arancione” come polemicamente ha rilevato il consigliere Rosson, non ha ancora mostrato alcuna capacità decisionale, non può scegliere gli assessori né i membri dei cda delle partecipate.

E, peggio, non ha il coraggio di difendere le sue scelte nei dibattiti consiliari.

Chissà se ci farà conoscere la sua opinione sul green pass o al contrario ci dimostrerà con il suo silenzio di aver paura oltreché dei suoi consiglieri anche dei suoi cittadini.

Ancora oggi, in omaggio al sindaco virtuale il Consiglio Comunale si svolge in streaming".



Antonella Franciosi

coordinatrice provinciale Italia Viva - La Spezia