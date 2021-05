"Solidarietà al popolo palestinese", presidio in Piazza Europa

La Spezia - La situazione israelo-palestinese in queste ore è tornata a farsi incandescente e non mancano le reazioni politiche in tutto il pianeta, Spezia compresa, dove domenica prossima, 16 maggio, alle 15.30, Piazza Europa ospiterà un presidio di solidarietà verso i palestinesi. "Invitiamo le istituzioni, i cittadini, i pacifisti, gli antifascisti e le antifasciste, le organizzazioni politiche e associative del territorio, a mobilitarsi insieme a noi al fianco della resistenza palestinese, per chiedere l'immediata cessazione della violenta repressione da parte dell'esercito israeliano, la fine delle deportazioni e di tutte le azioni di pulizia etnica. Insieme per una condanna univoca dell'occupazione illegale dei territori palestinesi", spiegano i promotori. Al momento (le adesioni sono in evoluzione) hanno aderito all'iniziativa Arci La Spezia, Circolo Arci Canaletto, Non una di meno, Officina Rossa, Rifondazione Comunista e Unione degli studenti.