"Società in-house la soluzione ideale ma come piano B si cerchi un accordo direttamente in Asl5"

La Spezia - Sulla vertenza Oss di Asl5 se ne sono dette di tutti i colori. La verità? Bisognava evitare il concorso come la peste e non richiederlo con urgenza come ha fatto certa opposizione in Regione. Non c'è altro da aggiungere e la soluzione della società in-house andava proprio in questa direzione: trovare la completa continuità occupazionale. La Giunta non ha voluto battere questa strada né studiare l'esempio della Puglia che nel settore sanitario, per internalizzare servizi, fa largo uso di questo tipo di società vincendo, peraltro, ogni ricorso. Ora però è venuto il momento di esser sinceri e seri, almeno in questa sorta di ultima spiaggia. O aiutiamo queste persone a rimanere agganciate al treno del lavoro o avremmo oltre 100 disoccupati in più in provincia.



Le fantasiose soluzioni di dare più soldi alle RSA private e convenzionate per assumere ciò che il pubblico ha ingiustamente dismesso, anche se apprezzabile per l'impegno, è piuttosto discutibile. Basterebbe però dare un'occhiata ai numeri delle altre aziende sanitarie liguri, e ai turni effettivi, per rendersi conto del fatto che 159 OSS in Asl5 non sono affatto sufficienti. In Asl1 Imperiese con un bacino di utenza sovrapponibile a quello spezzino, 220.000 abitanti, sono in servizio circa 300 OSS. In Asl5 invece gli operatori sociosanitari sono meno di 200. Il tasso di ricoveri, inoltre, rispetto all'estremo ponente, è maggiore. Alla Spezia, per esempio, nel 2019 si registravano quasi 2000 accessi alle corsie ospedaliere in più.



Fermo restando che la soluzione ideale sarebbe la società in-house un accordo, a mio avviso, andrebbe trovato proprio in ambito Asl5. Nei prossimi anni, in attesa dei pensionamenti e delle uscite naturali, si potrebbe organizzare almeno un regime misto. Assumere i nuovi Oss vincitori di concorso e affiancarli al personale attuale. Come? Rinnovando l'appalto per garantire chi è rimasto fuori. Con ciò si raggiungerebbero più obiettivi: tutela della continuità occupazionale; garanzia di un'adeguata copertura dei turni, che oggi manca; riequilibrio dei livelli di organico oggi carenti rispetto le altre aree liguri; mantenimento delle attuali professionalità.

I nostri Oss sono un patrimonio di esperienza che potrebbe risultare molto utile anche in ottica formativa per i nuovi assunti. Non dimentichiamo che oltre alla ventennale esperienza nei nostri ospedali queste donne e questi uomini hanno prestato servizio durante il Covid19. La loro utilità è indubbia e dobbiamo sentirci grati e debitori nei loro confronti.



Francesco Battistini

Partito Democratico