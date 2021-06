"Se Peracchini ha realizzato quasi tutto il programma dove sono Spezialand e gli altri progetti?"

La Spezia - “La polemica con Peracchini non mi appassiona per nulla, ma sono troppi i messaggi che sto ricevendo da cittadini, professionisti, imprenditori, giovani e pensionati che mi sollecitano ad intervenire dopo aver letto le dichiarazioni del sindaco della Spezia secondo cui il 90 % del suo programma è concluso.” – Interviene così Nanni Grazzini a seguito della conferenza stampa del primo cittadino sul resoconto del suo operato dopo quattro anni di governo della città. “Peracchini ha dato i numeri, riferendo però quel che gli spezzini non vedono, dimenticando di spiegare per quale ragione ha voluto praticamente raddoppiare i posti nei consigli di amministrazione delle società controllate da comune e provincia, scegliendo oculatamente non in base ai c.v. ma con il manuale Cencelli della spartizione, cadendo poi nella farsa della mail finita negli spam per poter cancellare una nomina da lui stesso controfirmata. Ma tornando alle dichiarazioni, se Peracchini ha raggiunto il 90 per cento di quanto aveva promesso agli elettori, evidentemente qualcuno deve aver passato il bianchetto al documento al testo del suo programma. Mi chiedo – aggiunge Grazzini – dove sono fine solo per citare alcune promesse: la piazza Liberty, la piazza sospesa su viale Italia per unire la città al mare, il tunnel per collegare Monesteroli, la ciminiera dell’Enel che resterà in omaggio alle nuove generazioni di spezzini nonostante il sindaco avesse promesso di realizzare Spezialand, la stazione ferroviaria di Migliarina come interscambio turistico, la realizzazione del Premio del Golfo, il DMO che ancora nei giorni scorsi in televisione gli operatori del turismo lo hanno accusato di non aver realizzato insieme a non aver rispettato il patto per la tassa di soggiorno e ovviamente l’avvio dei lavori del Felettino che insieme alla regione aveva promesso l’assegnazione dei lavori entro il 30 giugno. Insomma, per concludere, come ha detto Toti, Spezia in quattro anni è cambiata, ma forse mentre lo affermava stava guardando i rendering di Peracchini e non la città vera. A tutti quelli che mi hanno scritto prometto che presto presenteremo il programma della Spezia che come Forza Italia presenteremo ai cittadini.”