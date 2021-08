"Sanità in Liguria, va cambiata la politica del personale"

La Spezia - La richiesta di rivedere al rialzo i numeri di studenti ammessi alla facoltà infermieristica è giusta e risponde a reali esigenze del nostro sistema sanitario.

Si deve ritornare (almeno) a quanto concordato in sede di conferenza Stato-Regioni.

La pandemia che stiamo vivendo ha messo a nudo la carenza di personale infermieristico, e in generale di tutte le professioni sanitarie, che caratterizza drammaticamente la sanità del nostro paese.

Per questi motivi credo che, alla prima seduta del Consiglio Regionale, sarà doveroso che l’assemblea chieda al Governo di rivedere la propria decisione.

Questo fatto non deve fare passare in secondo piano l’esigenza del cambiamento della politica del personale nella sanità ligure. La nostra è l’unica regione che continua a programmare assunzioni a tempo determinato e puntualmente non riesce nemmeno a coprire i posti messi a bando mentre le vicine Toscana, Piemonte, Lombardia ed Emilia assumono a tempo indeterminato e per questo motivo riescono a trovare il personale utile per la loro Sanità.

Lo diciamo da tempo e purtroppo siamo inascoltati. Basta! Diciamo basta nell’interesse dei nostri concittadini, si cambi profondamente la politica del personale, si guardi alle vicine regioni e, soprattutto, si investa sulle professionalità presenti e si faccia le assunzioni necessarie.

All’interno del disastro ligure assume ancora più gravità la situazione dell’Asl 5. In questo caso la situazione è ancora più drammatica e non si arriva al disastro solo perché i professionisti sanitari triplicano il loro impegno.

Ma fino a quanto può durare?

Inoltre non vedo nessuna progettualità legata ai contenuti del PNRR. Le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e i progetti legati alla telemedicina hanno bisogno, a prescindere delle linee guida che usciranno, di personale medico, infermieristico, tecnico, OSS e amministrativo e soprattutto hanno bisogno di creare sinergie con gli enti locali per quanto riguarda l’integrazione con i servizi sociali ma la nostra Regione non credo che abbia progetti già pianificati.

I problemi quindi sono di duplice natura: uno sicuramente di livello nazionale ma l’altro di livello regionale.

E su tutti i piani bisogna lavorare senza guardare i colori politici ma i reali problemi della nostra comunità.



Davide Natale, consigliere regionale Pd