"Non vogliamo giocatori che si inginocchiano né barchini e barconi"

La Spezia - “Ho sentito che la sinistra vuole che l'Italia accolga tutto e tutti. Ma noi dopo un anno di Covid abbiamo bisogno dei turisti che portano bellezza e ricchezza, non di turisti che sbarcano e portano problemi e rotture di palle. Non c'è spazio per barchini e barconi, gli uomini della Marina militare e della Guardia costiera devono tornare orgogliosamente a difendere il nostro mare e i nostri confini, non aiutare gli scafisti a fare traffico di esseri umani”. Così oggi pomeriggio alla Spezia Matteo Salvini, accolto da un centinaio di sostenitori in Passeggiata Morin. Non solo immigrazione al centro dell'intervento del leader della Lega ed esponente della vasta e varia maggioranza governativa, ma anche la giustizia, al centro del referendum recentemente lanciato dal Carroccio con i Radicali (“la firma che mettete è un mattone importante”), in merito al quale l'ex ministro si è soffermato sul quesito sulla separazione della carriere: “Separare chi indaga da chi giudica, come avviene in altri Paesi europei, è questione di civiltà. L'arbitro di Italia-Inghilterra non deve avere la maglietta di nessuna delle due squadre”. E il riferimento agli Europei non si è esaurito qui: “Domenica sera speriamo nella vittoria – così a fine comizio -. Qualcuno vuole i giocatori in ginocchio all'inizio della partita, io li voglio in ginocchio alla fine dopo aver vinto la finale a testa alta e con orgoglio”. E ancora sulla giustizia, ha addebitato la difficoltà di riformarne degli aspetti a “certa sinistra che usa i tribunali per vincere le elezioni che perde sistematicamente nelle urne. Bisogna togliere la politica dai tribunali. Io a settembre vado a processo perché ho difeso i confini del mio Paese, ci vado orgoglioso. Male non fare paura non avere. Nei tribunali c'è scritto La legge è uguale per tutti, ma insomma...”.



Sottolineato che “in questo momento stiamo lavorando in Parlamento per fare l'esatto contrario di quello che vuol fare il Pd, che voleva introdurre Patrimoniale e Tassa di successione. Invece noi abbiamo bloccato l'aumento dell'Imu, e ci sarà un taglio di Irep e Irpef”, il segretario ha altresì ribadito quali sono i temi e valori centrali della Lega: “Lavoro, giovani, sicurezza, famiglia. Io difendo il diritto all'amore di tutti per chiunque, ma la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà, no a genitori uno e genitori due”. Presente un gruppetto di contestatori, che ha urlato a Salvini “Buffone, buffone” esponendo una serie di cartelli, da Sei solo un foodblogger a Sagre sempre lavoro mai, passando per Salvini ma tu quando lavori?. “Un applauso ai rosiconi di sinistra... Sono ben in sette ragazzi, belan! C'è chi usa il tempo per costruire democraticamente e chi per insultare”, la replica del segretario leghista.