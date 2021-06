"Messuri nelle truppe cammellate di un gruppo tutto chiacchiere e distintivo"

La Spezia - Messuri parla di Forza Italia usando parole da detrattore perché non ha niente da dire su Cambiamo o forse perché Cambiamo non esiste già più. A quando il nuovo nome di 'Coraggio Italia' in Comune e in Regione? Così, lui che mi accusa di aver cambiato per scelta schieramento politico, si ritroverà a cambiarlo senza neppur essere consultato. Mi risulta infatti che ancora una volta le scelte siano arrivate dall'alto senza che nessuno ne abbia discusso negli organismi di cui il suo partito si vanta di aver dato vita anche alla Spezia. Messuri sa benissimo di far parte delle truppe cammellate che di volta in volta vengono spostate da una parte all'altra e che nel comune della Spezia, nonostante sindaco, assessori regionali e comunali, consiglieri comunali e provinciali e pezzi di potere sparsi ovunque, compreso un parlamentare, il suo partito è riuscito a farsi battere sia dalla Lega che da Fratelli d'Italia segno che, il suo, è un gruppo tutto chiacchiere e distintivo. Quanto al mio ruolo politico, secondo lui ereditato per dinastia, forse, farebbe meglio fare una riflessione nel suo partito, ma condivido quanto detto da lui, che, nel suo piccolo, ha dato il meglio. E' proprio su quel piccolo e in quel meglio che dovrebbe iniziare a riflettere.



Francesco Sergiampietri, commissario Forza Italia La Spezia