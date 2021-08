"La scalinata che collega Fossitermi a Gaggiola fatiscente, il Comune intervenga"

La Spezia - Degrado e stato fatiscente della scalinata che collega Fossitermi, dalla zona del Dlf, fino a Gaggiola. La segnalazione è giusta dai cittadini al consigliere comunale di Spezia bene Comune Rifondazione comunista Massimo Lombardi che assieme ai colleghi Guido Melley di LeAli a Spezia e Federica Pecunia di Italia viva hanno scritto un'interpellanza rivolta all'amministrazione comunale affinché la situazione si risolva.

"Le scale, completamente usurate e dissestate, sono in parte ricoperte da rovi e da vegetazione che viene utilizzata come discarica a cielo aperto per abbandonarvi sacchi di rifiuti - si legge nell'interpellanza -. Si tratta di un passaggio pubblico che necessiterebbe di un intervento di restauro oltre che di pulizia appropriata e fatta in maniera sistematica".