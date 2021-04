"La Spezia unica provincia ligure con incidenza da zona bianca"

La Spezia - Il territorio dell'ASL5 sfiora un'incidenza da zona bianca. Ovvero si avvicina ai 50 casi ogni 100mila abitanti alla settimana. "Ovviamente non esiste la zona bianca a carattere provinciale, ma rende il senso della situazione", ha detto questa sera Giovanni Toti commentando i numeri liguri. La provincia spezzina dunque spicca nel rendiconto del venerdì, che riassume l'andamento degli scorsi precedenti.

"Il miglioramento del quadro riguarda tutte le province, anche quelle del Ponente - specifica il professore Filippo Ansaldi illustrando la mappa delle incidenze -. E' un quadro di ridotta circolazione del virus con un RT di 0.8. Il rischio globale per la nostra regione è da area gialla e continuerà anche nella prossima settimana". Gli effetti della campagna vaccinale portano ad una netta minore incidenza nella fascia d'età over 80, quella interessata con priorità, scesa di circa l'80%.