"In Provincia maggioranza allo sbando"

La Spezia - Una maggioranza allo sbando. Il Presidente che è costretto a chiamare un consigliere per non andare sotto. Un quadro politico oramai chiaro e tutto questo a nemmeno un anno dal voto nel comune capoluogo che speriamo serva anche a cambiare il Presidente della Provincia. Oggi abbiamo assistito all'ennesima mancanza di rispetto Istituzionale nella seduta del Consiglio (il riferimento è al consiglio provinciale odierno, ndr) Provinciale da parte del Presidente e di parte della sua maggioranza. Il consigliere di maggioranza (ancora per quanto?) della Lega Alessandro Rosson aveva depositato, nei giorni scorsi, un ordine del giorno che non è stato calendarizzato nei lavori del consiglio e che quindi non è stato discusso per volontà del Presidente e di parte della stessa maggioranza di cui fa

parte Rosson e calpestando il regolamento. Comportamento non democratico e in linea con quanto già accaduto sull'importante tema del Biodigestore.

Questa oltre ad essere una maggioranza che non lavora per la tutela del territorio e per risolvere i tanti problemi dei Cittadini, ci fa assistere a “non discussioni” non degne dei Tavoli che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare. Evidenziamo nuovamente al Presidente l'importanza del rispetto delle Regole della Democrazia e l'inopportunità di nascondersi dietro alla ormai risaputa scusa della non competenza del Consiglio Provinciale di alcune materie; per i cittadini che non hanno seguito la vicenda del Biodigestore chiariamo il concetto, dicendo che è ormai evidente che quando un argomento è complesso o scomodo si preferisce non affrontarlo; peccato davvero perchè la buona discussione sarebbe il sale della buona Politica.... che ci ha costretto già precedentemente a presentarci davanti a Sua Eccellenza il Prefetto. Per queste ragioni abbiamo deciso di abbandonare il Consiglio Provinciale odierno.



I consiglieri provinciali di opposizione



Dina Nobili

Giacomo Cappiello

Massimo Lombardi

Simone Regoli