"Generazione di sdraiati? C’è un sistema aziendalista che ci porta a questo"

La Spezia - Quello che Gabriele Gentili asserisce al microfono è l'urlo ragionato della sua generazione. Quella dei giovani adulti, usciti dai cicli d'istruzione, magari anche con pieni voti, e catapultati in un mondo che cambia alla velocità della luce. A ben guardare solo e soltanto loro riuscirebbero a cavalcare il cambiamento invece di rincorrerlo ma rimangono esclusi dalla cosa pubblica e, soprattutto, dai ruoli apicali, decisionali. Il segretario di SpeziaDinamika, un'associazione giovanile nata ed operante alla Spezia, ha parlato ieri sul palco del Pin nel contesto di un momento di approfondimento promosso inseieme all'associazione civica Avantinsieme, presieduta dall'ex senatore Lorenzo Forcieri. "Turismo e cultura: per un nuovo rinascimento spezzino" era il titolo dell'inziativa introdotta da Gianmaria Cristina con i contributi di Cristiana Pagni, imprenditrice, Mario Sommariva, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Marco Buticchi, scrittore e imprenditore turistico, Giorgio Di Sacco Rolla, professore.



Gentili ha le idee chiare e le manifesta apertamente. Non parla per slogan ma prova a "sbattere" sul tavolo quelli che sono gli effetti diretti delle politiche di questo ultimo decennio: "Il sistema dilagante aziendalista che parte dalle scuole e arriva alla sanità per me e per noi ragazzi non può andare avanti. Tutto quanto è volto a favorite soltanto la competizione fra gli studenti e genera nella salute psicologica dei ragazzi un abbattimento. Siamo definiti la generazione degli sdraiati ma c’è un sistema più ampio che ci porta a questo" - spiega Gentili. "Sento che vogliono togliere i temi dalla scuola per questioni di valutazione: noi pensiamo che questo sistema per come si sta strutturando porterà ad un degrado culturale inarrestabile". I giovani al momento hanno bisogno di credere in qualcosa, come succedeva nel '900: "Il G8 di Genova aveva coinvolto movimenti diversissimi, poi è finito ma oggi come allora abbiamo bisogno di credere in qualcosa. In verità non siamo presi in considerazione e gli esiti sono evidenti: siamo depressi, incapaci di reagire, non abbiamo la possibilità di incidere. C'è scarso dialogo fra di noi e con le istituzioni. Quello che chiedono sono luoghi in cui poterci confrontare, parlare e approfondire per contrastare l’abbassamento della qualità della politica. "Non c’è più un dialogo fra i giovani e questo può far piacere ai populisti ma sta distruggendo la voglia di mettersi in gioco e in discussione. C’è bisogno di una sorta di dialettica dell’utopia. Diceva Flaiano: desiderare e credere nell’utopia vuol dire camminare, senza perdersi in un mondo costretto. Non riusciamo ad elevare la pulsione a desiderio: ecco perché c’è bisogno di qualcosa in cui credere. E' un modello pragmatico americano che non va inseguito. Non dobbiamo performare ma formare: c’è bisogno di impegno, di fondi. Se si investe sui giovani i risultati arrivano. La mia città? La trasformazione dell’Accademia è un bel segnale ma non bastano le biblioteche, vanno tenute attive con le idee, con l'inclusione delle persone".



Non una lezione di gioventù ma temi tutt'altro che banali quelli che solleva Gentili. Poi inizia il giro dei contributi, a partire da quello di Cristiana Pagni che si riallaccia alle parole del giovane segretario di SpeziaDinamika: "Da voi dobbiamo partire, dobbiamo imparare ad ascoltare. Come far convivere le vocazioni sul territorio? Il porto crea occupazione, l’Arsenale ha una storia grazie alla quale si sono create delle competenze. Penso che il turismo convegnistico aiuterebbe a destagionalizzare, evitando così di concentrare tutto in due mesi. Chiaramente possiamo pensare ad eventi diversi, di vario tipo: per quello che mi riguarda vorrei cercare di potenziare l’offerta di quel tipo di turismo appunto convegnistico. Questo porterebbe un incremento di formazione, infrastrutture, trasporti". Impegnata nell'organizzazione di Seafuture, Pagni manda un messaggio chiaro al territorio e alle istituzioni che lo guidano: "Dobbiamo capire se nei prossimi anni potremo continuare a fare questa manifestazione. Perchè qui mancano i servizi e le strutture: basti pensare che ho dovuto affittare due ville perché non c’erano gli standard che un certo tipo di ospiti è abituato ad avere. Dico la verita, sono arrivate richieste da altri territori per spostarlo altrove. Questa, almeno secondo me, è un'occasione importantissima per il territorio".



Microfono a Mario Sommariva, da poco divenuto presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che unisce gli scali della Spezia e Marina di Carrara: "Il nostro porto è un puzzle e la firma avvenuta in questi giorni per la liberazione di Calata Paita è un atto fondamentale: sia per le crociere e per il rapporto fra mare e città. Il pregio di questo accordo è che dentro alle clausole che lo compongono c’è una visione d’insieme: avremmo potuto affrontare il tema del terminal container in modo isolato. Abbiamo preferito un’altra strada, quella di collegare tutto: terminal crociere, recupero della banchina, dando a questi aspettti una soluzione unica all’interno di questo accordo. Siamo riusciti ad inserire la cosa nel Pnrr e siamo in presenza di un contratto con degli investimenti. Abbiamo 41000mq a disposizione, c’è lo spazio per un terminal ma anche per rendere disponibile l'area rimanente. Avremo così una fortissima capacità di navi poiché il molo potrà ospitare contemporaneamente 3-4 navi da crociera, con circa 14mila passeggeri potenziali. Da una parte parliamo di un'opportunita meravigliosa ma è pure un problema se la città non è pronta ad accoglierle. So che Spezia ha risposto molto bene al fenomeno delle crociere a differenza di altre città: ora dovrà imparare a cogliere la sfida del mare anche perché è la provincia che ha più imprese di settore in Italia". Buticchi e Di Sacco Rolla tornano alle radici e alle scelte prese nell'800 e nel '900 poi la chiosa di Forcieri: "Fummo vittime di un ricatto industriale come dice il professor Di Sacco Rolla. E’ vero, il modello è stato questo. Questo sviluppo non è più consentito, dobbiamo farlo entrare nella testa delle persone e di quelli che fanno impresa. Dobbiamo superare le visioni personalistiche e campanilistiche, in presenza di un territorio con caratteristiche uniche. Le nostre differenze sono il bello. Queste peculiarità non dobbiamo perderle. E il nostro modo di attrarre dovrà passare da una visione moderna nello sviluppo della città. Abbiamo organizzato questo incontro per questo, ce ne saranno degli altri".