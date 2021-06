"Fossitermi abbandonata a se stessa, quando interverrà l'amministrazione?"

La Spezia - Vorremmo portare all'attenzione della nostra amministrazione comunale il quartiere di Fossitermi, pensiamo sconosciuto ai più.

Purtroppo in questi ultimi anni il degrado crescente del quartiere e l'indifferenza dimostrata dai nostri amministratori è sotto gli occhi di tutti.



Strade dissestate e mai ripristinate, simpatici incontri con grossi ratti e/o cinghiali, scalinate storiche sporche , la cui unica pulizia è a carico di cittadini volenterosi, sfalcio dell'erba mai effettuato, perdite di acqua per tubazioni rotte, parcheggi inesistenti, a cui possiamo aggiungere l'estrema tolleranza per chi, in totale dispregio delle regole, costantemente viola divieti e parcheggia laddove dovrebbero esserci vie di fuga per mezzi di soccorso, strade tanto sporche che alcuni cittadini residenti ai piani alti hanno affisso cartelli a causa della puzza di urina che ammorba le loro abitazioni, e chi più ne ha, più è metta.



Quando la nostra amministrazione si ricorderà di noi ? Quando verranno messi in campo interventi atti a recuperare il nostro quartiere?



Il circolo Pd Fossitermi Patrizia Farina