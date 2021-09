+ Europa in piazza, raccolta firme per il referendum sulla giustizia

La Spezia - Lunedì 13 settembre, dalle 16.30 alle 19.30, in piazza Beverini, + Europa raccoglierà le firme per il referendum sulla giustizia, prorogato fino al 31 ottobre. Dalla responsabilità civile diretta dei magistrati (che dovrebbe essere naturale in un paese normale), alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (non come misura punitiva, ma come garanzia per la terzietà del giudice e per l’effettiva parità tra accusa e difesa), alla valutazione dei magistrati anche da parte di soggetti esterni alla magistratura (per superare quel meccanismo perverso dell’autogoverno corporativo e della coincidenza tra controllori e controllati), all’abolizione degli automatismi giustizialisti della c.d. Legge Severino, alla carcerazione preventiva come extrema ratio (solo per i reati più gravi). I sei quesiti referendari sono solo una parte, ma, una parte rilevante dei temi sulla giustizia sui quali radicali, socialisti e liberal-riformisti si battono da alcuni decenni (pensiamo al referendum sulla giustizia giusta del 1987). "Al di là di come sia nata e da parte di chi sia stata promossa tale iniziativa referendaria, +Europa non può non esserci con forza: la battaglia per una “giustizia giusta” fa parte del nostro DNA, della nostra storia; ed oggi, più che mai, è una delle priorità del nostro Paese, come da tempo ci evidenzia l’Europa. Troppo spesso la giustizia italiana si è dimostrata inefficiente, borbonica, debole con i forti e forte (fino a diventare un vero e proprio tritacarne) con i deboli. Invitiamo quindi tutti i cittadini al nostro banchetto di lunedì pomeriggio in piazza beverini, sarà l’ennesima occasione per confrontarsi e per conoscersi nel rispetto delle opinioni di tutti" - si legge nella nota.