"Due misure che vanno in direzione del miglioramento dell'integrazione tra porto e città"

La Spezia - Una delle prescrizioni che al momento del rilascio del parere avevo indicato la Giunta di centrosinistra del Comune capoluogo sull’adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale, sta per diventare realtà. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile emanato il 13 agosto ultimo scorso finanzia tale intervento sia per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture delle banchine al servizio del comparto mercantile (2^ e 3^ bacino) con 12 milioni di euro che quelle previste per il Molo Garibaldi con 5,5 milioni.

Inoltre sempre il medesimo decreto finanzia la realizzazione e la successiva elettrificazione del nuovo Molo crociere previsto nel 1^ bacino (Calata Paita) con 30 milioni di euro.

Interventi questi che cambieranno nel profondo la realtà portuale della nostra città e che sono attesi da tempo.

Sicuramente un contributo all’accelerazione sta nelle risorse che sono disponibili a livello nazionale ma anche per il lavoro che il nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Sommariva ha impartito alla progettazione del nuovo porto della Spezia.

I tempi, come prescrive il decreto appena licenziato, sono molto stretti. Infatti la realizzazione di queste opere dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2026. Sono convinto che con il nuovo corso alla guida dell’Autorità di Sistema si possano raggiungere questi obiettivi.

Ugualmente si dovrà mettere il massimo impegno per la realizzazione della fascia di rispetto tra porto e città che non è più rinviabile.

In altre parole delle grandi opportunità stanno attraversando il settore della portualità. Finanziamenti molto importanti che devono essere colti nella loro totalità. Nuovi mezzi alimentati ad elettricità, con le risorse del Green Ports, e elettrificazione delle banchine possono veramente essere progetti fondamentali per la qualità della vita della città.



Davide Natale, consigliere regionale Pd