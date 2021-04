"Dispersione idrica oltre il 35 per cento nello Spezzino, servono investimenti"

La Spezia - Dispersione idrica tra i temi affrontati stamani in consiglio regionale. In particolare, la consigliera Selena Candia (Lista Sansa) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di risolvere il più rapidamente possibile il problema della dispersione dell’acqua potabile. Candia ha sottolineato che “le percentuali di dispersione della rete idrica nel 2019 sono state tra il 20% e il 35% nella provincia di Savona e Imperia, mentre di oltre il 35% nella provincia di Genova e della Spezia, come spiegato dal Rapporto sulle performance ambientali delle città, Ecosistema Urbano 2020, distribuito da Legambiente. Occorre investire in manutenzione e infrastrutture”.

L’assessore al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone ha risposto che “gli investimenti in questo settore sono in capo agli enti di governo degli Ambiti del Servizio idrico integrato, che aggiornano periodicamente il programma degli interventi, in conformità ai rispettivi Piani di ambito”.

“La risposta dell'assessore Giampedrone alla mia interrogazione – afferma Candia in una nota post consiglio - è vaga e superficiale. Il tema della dispersione dell'acqua potabile è importante e tocca la vita delle famiglie e delle imprese agricole liguri. È necessario investire in manutenzione e infrastrutture per il territorio della nostra regione. Il problema della dispersione d'acqua è qualcosa di molto concreto: colpisce le famiglie, pesando sulle bollette, e colpisce le imprese agricole che hanno sempre una maggiore esigenze d'acqua viste le estati sempre più calde e secche".