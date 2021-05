"Banchi a rotelle, quanti ne sono arrivati a Spezia?"

La Spezia - C'era già, da un pezzo, la pandemia, ma a Palazzo Chigi governava ancora Giuseppe Conte e l'Istruzione era cosa della ministra Lucia Azzolina. E si ragionava del rientro a scuola per l'anno 2020/21, attualmente agli sgoccioli. Uno dei nodi del dibattito, come si ricorderà, erano i 'famose' banchi a rotelle. Ed è proprio ad essi che guarda un'interpellanza presentata dalla consigliera comunale spezzina Lorella Cozzani, esponente della Lega. La consigliera salviniana chiede che "si venga a conoscenza del numero esatto dei banchi a rotelle consegnati alle scuole presenti sul comune della Spezia, quanti ne vengano effettivamente utilizzati e quanti siano stati accantonati in qualche magazzino", chiedendo altresì di verificare "se i banchi a rotelle rispettino le norme per la sicurezza dei ragazzi in caso di calamità in quanto per la loro conformazione pare non siano in grado di far eseguire le manovre standard previste nell’emergenza di una evacuazione". L'interpellanza sarà affrontata in consiglio comunale lunedì prossimo, 17 maggio.