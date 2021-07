"Accordo tra Adsp e Lsct rappresenta una svolta"

La Spezia - La firma del nuovo accordo procedimentale da parte del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Sommariva e dell’Amministratore Delegato di LSCT Scalisi rappresenta una svolta per il futuro dell’economia della nostra Provincia e per il nuovo rapporto della città con il mare e con la portualità.

Il rilascio di una piccola porzione di Calata Paita già nel prossimo gennaio è simbolica, per quanto riguarda il valore in sé, ma di grande importanza. Tale risultato è il frutto di un confronto avviato da subito del nuovo Presidente che ha colto la disponibilità del management, in particolare dell’Amministratore Delegato, della società concessionaria.

La firma supera anche tutte quelle voci su un possibile disinteresse per gli investimenti di LSCT nel nostro porto. Si cambia l’ordine degli investimenti ma si rilancia sugli interventi nelle infrastrutture portuali.

Non si può dimenticare nemmeno la lungimiranza, da parte del presidente Sommariva, di avere inserito tra i progetti da finanziare, oltre all’elettrificazione delle banchine saranno oggetto di finanziamento dedicato, con i fondi del Piano Nazionale Ripresa Resilienza, il molo crociere superando quella lista inutile di interventi che inizialmente era stata inviata al Ministero e alla Regione ma che nulla avevano a che fare con quanto è previsto come linee di finanziamento. Tale scelta obbliga anche l’Autorità a rispettare i tempi per la realizzazione.

I fondi previsti dal PNRR, il nuovo contratto di servizio di FS, la nostra proposta di istituire la Zona Logistica Semplificata e il nuovo accordo firmato rappresentano strumenti utili per il rilancio di un territorio.

La città si dovrà fare trovare pronta alle sfide che con questa firma sono partite.



Davide Natale, consigliere regionale Pd