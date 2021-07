Vestiti lunghi da donna, sempre adatti per ogni occasione

La Spezia - Gli abiti lunghi per le donne sono sempre la giusta risposta alla domanda fatidica relativa all’outfit. Che si tratti infatti di una serata elegante o di una semplice passeggiata o cena con amici, un abito lungo può fare realmente la differenza. Si parte infatti da modelli semplici e monocolore fino ad arrivare a qualcosa di più particolare come, ad esempio, abiti in tessuti particolari, oppure con stampe animalier, floreali e tante altre ancora.



Twinset è un brand d’abbigliamento che offre una vasta gamma di prodotti, tutti realizzati per valorizzare al meglio qualsiasi tipo di fisico, dando sempre il giusto tocco di qualità e stile. Tutto questo, grazie alla ricercatezza e alla classe del Made in Italy, che è ormai indice di garanzia in tutto il mondo. I vestiti lunghi estivi, possono essere abbinati con qualsiasi accessorio e qualsiasi tipo di scarpa. Che si tratti infatti di un paio di sneakers o di uno stivale o sandalo, sono sempre perfetti per poter ottenere il look più vicino al proprio stile.



Per un pomeriggio all’aperto, un abito lungo in crepe stampato a fiori potrebbe essere l’ideale. Per non parlare degli abiti filati in lurex, che danno quel tocco in più per rendere prezioso l’outfit. Se lo stile rock, invece, è quello che si predilige, un abito plissè con pizzo potrebbe essere la giusta scelta. La stampa a fiori è un vero e proprio classico, immancabile in ogni armadio, in quanto è sempre la giusta soluzione.



Ovviamente la differenza, oltre alla classe e allo stile, la faranno anche gli accessori che si abbinano al vestito: infatti, se si vuol rendere il proprio look più prezioso, è necessario utilizzare gioielli luminosi per dare quel tocco di luce in più. Mentre se si preferisce qualcosa di più casual e, quindi, adatto per una giornata di lavoro o di piacere, l’idea è quella di abbinare degli accessori semplici ma di classe. Lo stesso vale per le borse che possono spezzare o, al contrario, fare pendant con l’abito scelto per la giornata.



Non resta, quindi, che scegliere il proprio modello di vestito lungo. Sentirsi a proprio agio è la regola fondamentale per trasmettere sicurezza ma, soprattutto, per dare un’immagine di sé pura e fiera. Solo in questo modo si potrà fare la scelta giusta e, ancor più, sentirsi comodi con l’abito scelto.