Velocità di download, a quanto viaggia Spezia?

La Spezia - Dai 27,61 Megabyte per secondo della provincia di Frosinone ai 122,45 di quella di Milano: questa al forbice entro cui si muove in Italia la velocità media di download. I dati sono frutto degli speedtest realizzati da Ookla Global Fixed and Mobile Network Performance Maps, raccolto dall’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, una delle testate affiliate allo European Data Journalism Network, rete europea della quale è entrata a fare parte anche InfoData del Sole24Ore, che illustra l'indagine in un suo recente articolo (da cui prende le mosse questo), corredato dalla mappa delle velocità medie. A livello europeo la prima piazza spetta alla Valle dell’Oise, una regione dell’Île-de-France, che ha una velocità media di download pari a 187,94 Mbps, mentre all'altro capo della graduatoria c'è la prefettura di Gjirokastër, in Albania, dove si scarica ad appena 10,85 Mbps.

E dalle nostre parti? Alla Spezia e provincia lo studio rileva una velocità media di download di 61,3 Mbps, seconda in Liguria solo a Genova (103,6 Mbps, seconda piazza dopo Milano); nel Savonese la velocità media di download è 45,8 Mbps, nell'Imperiese di 40,6. E i vicini apuani della provincia di Massa e Carrara fanno registrare una velocità media di 36,1 Mbps. Genova, Milano e Palermo (101,6 Mbps) sono le uniche tre province italiane con un valore medio superiore ai 100 Mbps; quarta piazza Cagliari con 88,6. Il valore spezzino è assimilabile a quello di province quali Grosseto, Sassari, Vercelli, Foggia.

L'Italia non mostra una spaccatura tra nord e sud, e a livello europeo le velocità sono generalmente elevate in Islanda, Norvegia, Danimarca, parti di Francia, Spagna, Ungheria, Romania.