Variante Aurelia, i sindacati: "Si rispetti la clausola sociale per gli 86 lavoratori"

La Spezia - “Siamo lieti che riparta il cantiere della Variante Aurelia dopo una lunga attesa e all’azienda che ha vinto l’appalto abbiamo chiesto un incontro perché venga applicata la clausola sociale che era stata siglata per l’avvio dell’opera. Ci sono 86 persone, tra operai e impiegati, che erano alle dipendenze della Toto Costruzioni e oggi sono senza lavoro da quando il cantiere si era fermato”, spiegano in una nota Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Federico Pezzoli, segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Liguria insieme ai responsabili territoriali Riccardo Badi (Feneal Uil), Mario Benvenuto (Filca Cisl) e Gianni Carassale (Fillea Cgil) “Quest’opera deve portare lavoro e occupazione agli edili di tutta la Liguria: bisogna aiutare un settore che sta cercando di ripartire dopo il Covid e ogni opportunità come questa della Variante Aurelia deve essere sfruttata. A livello nazionale è stato sottoscritto un accordo ben preciso con Anas che a livello locale è stato siglato anche dalla Prefettura della Spezia per l’applicazione della clausola sociale e vogliamo che sia rispettata anche in questa circostanza”, concludono le organizzazioni sindacali.