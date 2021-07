Uno spazio espositivo virtuale per le aziende di Confindustria Liguria

La Spezia - Dopo il lancio di “Tenderblade” – presentato con un webinar lo scorso 17 giugno - il servizio gratuito per le aziende associate che vogliono aprirsi alla possibilità di partecipare alle gare di appalto europee, Confindustria La Spezia, mette a disposizione delle aziende socie un ulteriore servizio innovativo e gratuito a supporto dell’internazionalizzazione: la piattaforma “Confindustria Liguria Virtual Events”.



Confindustria Liguria, nell’ambito del Progetto per l’Internazionalizzazione sostenuto da Regione Liguria attraverso Liguria International, ha sviluppato la piattaforma “Confindustria Liguria Virtual Events”: uno spazio espositivo virtuale dove le aziende liguri potranno allestire il proprio stand, organizzare meeting, webinar e incontri B2B.



La nuova piattaforma informatica sarà presentata in modalità webinar: mercoledì 28 luglio ore 11:00 - 12:00.



In questa occasione, inoltre, saranno approfondite le possibili opportunità per le imprese liguri verso l’interessante mercato della Federazione Russa.

Infine, per le aziende che operano nel settore delle tecnologie abilitanti 4.0, sarà presentato il primo evento virtuale che sarà dedicato all’alta tecnologia con l’exhibit “Industry 4.0 Ligurian virtual Tour- Focus Russia”, in calendario dal 23 settembre al 21 ottobre 2021.

L’iniziativa nasce a valle di INNOPROM 2021, la principale fiera dell’industria manifatturiera e della tecnologia in Russia.



Al webinar di presentazione interverranno:

Giuseppe Zampini, Presidente Confindustria Liguria;

Ivan Pitto, Presidente di Liguria International;

Maria Vedrinskaya, console Generale della Federazione Russa a Genova;

Pier Paolo Greco, Advisor del sindaco Marco Bucci per le relazioni internazionali del Comune di Genova;

Alfredo Gozzi, Direttore Generale Confindustria Russia;

Guido Conforti, Direttore Digital Innovation Hub Liguria;

Ugo Galassi, Marketing and Communication manager ETT SpA.



Dal 28 luglio, Confindustria Liguria, attraverso le Associazioni territoriali, e con il supporto del Digital Innovation Hub Liguria e di Confindustria Russia, effettuerà attività di scouting tra le aziende, raccoglierà il materiale per l’allestimento delle postazioni (entro il 10 settembre), coinvolgerà le controparti russe per pianificare la visita agli stand ed eventuali B2B, definirà un calendario di webinar e meeting insieme a Università di Genova, CNR e IIT.



Il webinar è gratuito e aperto a tutte le aziende interessate.

Per partecipare: https://bit.ly/3hMs3lK

Per info: Luca Cardini tel 0187.725203 cardini@confindustriasp.it