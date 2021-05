Un corso per somministrazione cibi e bevande con Confartigianato

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia organizza un corso abilitante per l’esercizio dell’attività di Somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande (SAB) con avvio lunedì 24 maggio p.v. per una durata di 100 ore.

Il corso si svolgerà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 online (modalità webinar), per concludersi il 21 luglio p.v. Al superamento dell’esame finale, previsto per venerdì 23 luglio p.v., sarà rilasciata l’attestazione necessaria all’apertura dell’attività (è consentito max 15% ore di assenza).



Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato (tel. 0187 286648 oppure all’indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it).