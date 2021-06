Tutto pronto per l'hub vaccinale di San Lorenzo

La Spezia - "Sanlorenzo Hub, il centro vaccinale della società era pronto da giorni ad iniziare la somministrazione del vaccino anti Covid ai propri dipendenti, mancava solo l’autorizzazione da parte di A.Li.Sa, l’azienda sanitaria della Regione Liguria, autorizzazione pervenuta in data odierna con la pubblicazione della Delibera contenente l’elenco delle Aziende ammesse all’iniziativa, dopo che giovedì 27 maggio era scaduto il termine per l’adesione al relativo bando regionale". E' quanto si legge in una nota della storica azienda della cantieristica che annuncia il taglio ufficiale del nastro, previsto per i prossimi giorni.



"Il centro vaccinazioni Sanlorenzo, creato in tempi brevissimi in ottemperanza alle disposizioni vigenti per garantire l'operatività nelle condizioni di sicurezza prescritte dai protocolli sanitari, attende ora la consegna delle dosi di vaccino, attese per i prossimi giorni" si legge ancora nella nota. “Siamo felici ed orgogliosi di poter compiere un gesto in favore della salute e della serenità dei nostri collaboratori. L’autorizzazione ad oggi riguarda i soli dipendenti diretti, come previsto dal bando, ma abbiamo già espresso la nostra disponibilità ad estendere l’iniziativa anche ai dipendenti delle ditte appaltatrici che lavorano nei nostri cantieri ed alle aziende associate a Confindustria Spezia, su segnalazione di quest’ultima, che ringraziamo per l’eccellente collaborazione anche in questa occasione - ha commentato il Cav. Massimo Perotti, Chairman di Sanlorenzo -.



Il Sanlorenzo Hub sarà ufficialmente inaugurato il 10 giugno davanti alla più alte cariche istituzionali, a partire dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, "che ha già confermato la sua presenza". Il taglio del nastro seguirà a distanza di un solo anno quello dell’inaugurazione dei nuovi capannoni di produzione ad Ameglia, momento che ha segnato un passaggio importante nella storia di Sanlorenzo e anche del Territorio, per la benefica ricaduta occupazionale.