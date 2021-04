Turismo spezzino, nei numeri la voragine del 2020

La Spezia - 502mila arrivi e un milione e 174mila presenze in meno: questa, a livello provinciale, la dimensione della mazzata che la pandemia da Covid-19 ha assegnato allo Spezzino nel 2020. In percentuale, rispetto al 2019, il calo è del 53 per cento sul fronte arrivi e del 46 per quanto riguarda le presenze. Numeri sciagurati di un anno che ha vissuto solo due mesi di normalità – gennaio e febbraio -, i quali per altro avevano fatto registrare a livello provinciale incrementi superiori al 30 per cento, come arrivi, e al 40 per cento, a livello di presenze. Il dimezzamento percentuale dello Spezzino trova valori simili guardando al solo comune della Spezia: arrivi giù di quasi il 57 per cento, presenze del 48 abbondante. A Sarzana un crollo solo un po' più contenuto: meno 42 e meno 38.5 per cento.



Tra gli altri casi di studio dell'Osservatorio turistico regionale, fonte dei numeri in questione, c'è il comune di Lerici, che ha patito un quasi – 37 per cento di arrivi, sfiorando il -33 per cento sul fronte dei pernottamenti. E se Levanto mette a referto un doppio calo del 48 per cento, la situazione è ancor più eclatante alle Cinque Terre: sia Monterosso che Riomaggiore nel 2020, rispetto all'anno precedente, hanno perso quasi due terzi sia di arrivi sia di presenze.

A livello provinciale, i mesi che hanno segnato calo percentuale più vistoso sono sono stati naturalmente quelli della chiusura ermetica, aprile e maggio, con un calo di presenze e arrivi tendente al cento per cento. Mentre agosto (-13.5 per cento di arrivi; -10 per cento di presenze) è stato il mese in cui è stato maggiormente possibile arginare la voragine, seguito da settembre (-22 e -19 per cento) e luglio (-32 e -34 per cento).