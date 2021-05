Turismo e lavoro, il Comune fa incontrare domanda e offerta

La Spezia - Continuano gli appuntamenti online della “La Rete per il Lavoro” che, all’interno del progetto strategico “Ma.R.E. - Marché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l'Emploi”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e di cui il Comune della Spezia è soggetto attuatore, mira a rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero promuovendo servizi di supporto all’incontro tra domanda e offerta.



Dopo il primo webinar dello scorso aprile sul tema delle professioni più richieste in ambito nautico e navale, questa volta la Rete per il Lavoro affronta il tema delle professioni legate al turismo con l’incontro dal titolo “La rete per il lavoro” - Economia locale e fabbisogni professionali nel comparto turistico”. Gli incontri sono dedicati principalmente al mondo della scuola e ai docenti, ma anche ad una più ampia platea formata da soggetti che fanno parte del mondo dell’imprenditoria e dell’economia.



L’appuntamento è per martedì 25 maggio dalle ore 14.30 sempre su piattaforma Cisco Webex e avrà tra i relatori l’assessore regionale alle Politiche attive dell’occupazione, al Turismo e ai Trasporti Giovanni Berrino, l’assessore al Turismo del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia e l’assessore al Lavoro, allo Sviluppo economico e alle Politiche comunitarie Genziana Giacomelli.



"Il turismo è una colonna portante della nostra economia – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – la è stata prima della pandemia mondiale e lo sarà con la ripartenza perché offre un ventaglio di opportunità di formazione e di lavoro per i giovani e di sviluppo per il territorio senza precendenti. La collaborazione massima fra assessorati e enti è fondamentale e strategica, e il progetto MARE continua il suo percorso proprio nell’obiettivo di promuovere domanda e offerta".



"Uno degli obiettivi principali del progetto – spiega l’assessore Giacomelli – è il rafforzamento delle competenze degli attori del sistema di istruzione-formazione-lavoro e dei servizi di orientamento, agevolando la comunicazione ed il passaggio di informazioni tra il mondo della scuola e quello delle imprese, per favorire la trasmissione delle reciproche istanze e aspettative e per meglio orientare i ragazzi nella scelta dei percorsi formativi e lavorativi. A tale scopo, nell’ambito del progetto abbiamo avviato, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con l’ausilio di esperti, un ciclo di webinar rivolti prioritariamente agli insegnanti, per il loro ruolo di “anello di collegamento” tra gli studenti e le opportunità del mondo del lavoro e della formazione. Il primo seminario ha riscontrato un grande successo ed è stata l’occasione per illustrare le caratteristiche della domanda di lavoro del territorio, le figure professionali emergenti, i profili maggiormente richiesti e quelli di difficile reperimento nei settori della cantieristica nautica e navale e della logistica.

Sono invitati a partecipare al seminario di martedì 25 tutti i docenti referenti per l’orientamento ed i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali) degli istituti secondari di primo e secondo grado, oltre ai colleghi interessati alla tematica trattata".



Nel corso del seminario, moderato da Rosanna Ghirri, Coordinatrice del raggruppamento Funzionale Sviluppo Strategico e Direttore I° Dipartimento del Comune della Spezia, seguiranno i seguenti interventi tecnici:



“Turismo: una Liguria a più voci” interventi a cura di Federico Marenco (Dirigente di Settore della Regione Liguria, incaricato del Settore Politiche della Natura e Dirigente Reggente dell’Agenzia In Liguria), Sabrina Cipriani (Funzionario Esperto Resp. P.O. Creativo, Regione Liguria), Francesca Montaldo (Funzionario Esperto Resp. P.O. Marketing e Promozione, Agenzia In Liguria), Simona Paletta (Funzionario Esperto Territoriale Mirjam Knoop Guida Naturalistica, Ente Parco Naturale Regionale di Portofino) ed Elisa Bonori (Funzionario Agenzia In Liguria);



“Nuove competenze e professionalità per il turismo ligure” a cura di Andrea Zanini (Professore di Storia economica del Turismo presso il Dipartimento di Economia Università degli Studi di Genova, Direttore del Campus universitario di Imperia); a seguire l’approfondimento titolato “Formazione di qualità attraverso la cooperazione scuola/imprese” curato da Luca Romiti (Imprenditore e docente settore turistico ricettivo) e, in chiusura, il contributo di Mireille Duchamp (Union Tour di Mondo Travel Srls, azienda turistica) sull’ “Identità del territorio e importanza delle professioni del Turismo”.



L’evento si terrà sulla piattaforma Cisco Webex Meetings

Link per richiedere la partecipazione:

http://bit.ly/LARETEPERILLAVORO-webinar2



Il ciclo di appuntamenti seminariali proseguirà in autunno con specifiche sessioni che vedrà il coinvolgimento diretto degli studenti.