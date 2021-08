Trivellato.it: la concessionaria auto virtuale per gli utenti più esigenti

La Spezia - Cultura e passione per il motorsport, innovazione e attenzione al cliente: questi sono i valori che caratterizzano Trivellato, l’azienda concessionaria che da oltre 60 anni rappresenta il punto di riferimento Mercedes-Benz per il Nord-Est.



Con 400 dipendenti e 14 sedi per la vendita e l’assistenza di vetture commerciali e industriali Mercedes e Smart per le province venete di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo, il gruppo Trivellato è impegnato nella attenzione costante e piena soddisfazione nei confronti del cliente.



Insomma, un’eccellenza mono mandato in un panorama caratterizzato sempre più da gruppi multi brand, strutturatosi per affrontare le sfide del futuro della mobilità.



Il sito online Trivellato, per due volte negli ultimi tre anni, è stato premiato come Best Digital Dealer dall’Automotive Dealer Day. Ulteriore garanzia del servizio.



Inoltre, il design di Trivellato.it è stato rinnovato, diventando così un vero e proprio portale in grado di ottimizzare al massimo l’esperienza dell’utente. In pochi click, garantisce l’individuazione della vettura più adatta alle proprie esigenze.



Oltre 400 modelli in esposizione e pronta consegna solo su Trivellato.it

Con servizi a misura di un utente digitale esigente, Trivellato.it offre un’esperienza super semplificata sul piano dell’usabilità. Per esempio, la ricerca avviene attraverso varie modalità: da Elasticsearch, che fornisce immediatamente i veicoli corrispondenti ai termini di ricerca, alla ricerca guidata, che accompagna l’utente alla scoperta della sua auto ideale.



A questi, altri servizi online si aggiungono, come la prenotazione del veicolo per tre giorni a fronte di un acconto irrisorio è possibile, accompagnato da notifiche sulle variazioni di prezzo delle auto di interesse, liste dei veicoli preferiti e altre funzionalità.



La proposta Trivellato si caratterizza per offrire i migliori prezzi del mercato, e annovera modelli che s’adattano alle diverse esigenze. Sono circa 400 le macchine in esposizione e pronta consegna. Una proposta varia e sempre aggiornata con le ultime novità. Un esempio è la nuova Mercedes classe a prezzo, accessibile in pochi istanti su www.trivellato.it.