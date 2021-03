Toti: "A Pasqua vietati gli spostamenti verso le seconde case per tutti"

La Spezia - "Il contagio è in crescita, anche se siamo lontani dai numeri dei giorni peggiori, ma occorre intervenire con tempestività: per questo motivo questa sera firmerò un'ordinanza, che sarà in vigore dalle 24 di martedì 30 a tutto il lunedì di pasqua, per vietare gli spostamenti verso le seconde case sia da fuori regione sia all'interno della regione tra comuni diversi. La restrizione vale anche per le roulotte e le altre strutture fisse nei camping e per le imbarcazioni ancorate nei nostri porti turistici dove sia possibile pernottare. Siamo sempre stati molto attenti a limitare al minimo le libertà individuali, ma pensiamo che in questa circostanza, visto che saremo comunque in zona rossa, la restrizione non sia particolarmente impattante né sugli spostamenti delle persone né sulle attività economiche. Sfruttiamo al massimo questa circostanza per abbattere la curva dell'epidemia. Potrebbe essere necessario un prolungamento dopo pasqua in mancanza di segnali confortanti, lo valuteremo dati alla mano. Siamo ben distanti dalle giornate peggiori, ma è bene intervenire per tempo dato che siamo circondati da regioni con situazioni peggiori della nostra" Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa di aggiornamento.



"L'avvio dell'hub vaccinale nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova ha consentito di aumentare sensibilmente già da oggi le somministrazioni - ha proseguito - e le operazioni si sono svolte secondo le attese, con soltanto qualche momento di rallentamento nel pomeriggio. Raccomando, ai cittadini che verranno da domani, di presentarsi in orario ma non in anticipo e di evitare discussioni sulla tipologia del vaccino, che non è una scelta nella disponibilità del personale medico addetto. Oggi i vaccini somministrati in tutta la Liguria sono stati 9838: domani, con l'avvio delle vaccinazioni in 52 farmacie, prima regione in Italia (arriveremo a 150 in tutta la Liguria) e nell'hub di San Benigno supereremo agevolmente quota diecimila. Le prenotazioni tramite farmacia oggi sono state più di duemila. Sono 14.091 gli ultravulnerabili prenotati e 39.702 i prenotati della fascia 75-79. Stasera dalle 23 sarà possibile prenotare invece la fascia 70-74 sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e poi da domani si potrà continuare con gli altri canali (sportelli cup, farmacie, numero verde dedicato 800 938 818). Siamo arrivati al 79% del somministrato sul consegnato. Il Generale Figliuolo, per garantire la programmazione di oggi, ha acconsentito ad anticipare alla regione una quota di 5000 vaccini Astrazeneca. Abbiamo fatto una lunga riunione con lui e con i suoi collaboratori, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e la nostra task force regionale. Abbiamo concordato che la programmazione è sufficiente per arrivare ai 13.000 vaccini al giorno a partire dal 10 aprile.

"I dati di oggi confermano la crescita del contagio e la maggiore sofferenza del ponente della nostra regione - ha detto ancora il Governatore - in particolare nel savonese, con punte nella città di Savona e in alcune aree della Valbormida, ma anche l'estremo ponente purtroppo è tornato a salire. Aumenta la pressione ospedaliera e il numero di ricoveri in terapia intensiva. Rimane basso invece, rispetto alla media, il numero dei decessi nonostante l'aumento del contagio: segno evidente che la campagna vaccinale funziona e protegge bene i più fragili".