Spezia si fa conoscere nel corso della Academy di Cannavacciuolo

La Spezia - La Spezia pronta a farsi conoscere tra una dritta e l'altra dello chef stellato e star televisiva Antonino Cannavacciuolo. Il Comune ha infatti accolto positivamente la proposta arrivata in questo senso da Sky Italia. In particolare, spot promozionali sull'offerta turistica della città e sulle sue eccellenze troveranno spazio nel corso della trasmissione Antonino Chef Academy, su Sky Uno +1, la cui terza edizione è appena partita. Il celebre programma vede dieci giovani aspiranti chef guidati da Cannavacciuolo in un percorso di teoria e pratica; al vincitore l'onore di conquistare un posto nella cucina del ristorante guidato dallo chef campano all'hotel Villa Crespi, cinque stelle da sogno a Orta San Giulio, in provincia di Novara.