Spedire le valigie: ecco come non commettere errori

La Spezia - Se si ha intenzione di partire per una vacanza ma non si ha la possibilità di portare molte valigie con sé, per via dei costi troppo esosi delle compagnie di viaggio o per lo spazio, oppure se si è prossimi ad un trasferimento e si vogliono agevolare le operazioni di trasloco, è possibile inviare valigie in Italia affidandosi a compagnie di spedizione. In questo modo è possibile sicuramente abbattere i costi e partire più tranquilli senza ansia di rimanere senza vestiti o di dover scegliere cosa portare.



Come inviare valigie in Italia?

In molti ancora oggi si chiedono come inviare valigie in Italia, ebbene, la risposta al quesito è piuttosto semplice dato che è possibile farlo avvalendosi di compagnie di spedizione che offrono questo servizio su tutto il territorio della penisola. Per evitare sprechi di denaro, è sempre consigliabile richiedere dei preventivi, specificando le dimensioni dei bagagli da spedire ed il peso delle valige. I prezzi, ovviamente, variano in base ai parametri impostati.



Inoltre, è bene precisare che, prima di procedere alla spedizione, è fondamentale imballare in maniera appropriata la valigia onde evitare che durante la tratta possa aprirsi. Per una valigia rigida, è consigliabile utilizzare un cartone resistente per avvolgerla oppure più scatole messe insieme. Infatti, i bagagli rigidi sono più delicati di quelli in stoffa, per questo è preferibile proteggerli il più possibile. Se necessario, si possono utilizzare anche delle imbottiture di gomma piuma o polistirolo negli spazi vuoti per proteggere al meglio i bagagli. Zaini o valigie in stoffa possono essere invece avvolti con una semplice pellicola da imballaggio, come quella utilizzata in aeroporto, ricordandosi di avvolgere anche il manico e le ruote. È fondamentale, inoltre, assicurarsi che gli oggetti contenuti all’interno delle valigie siano posizionati in maniera corretta, e, a loro volta, imballati per non danneggiarsi durante il viaggio. In ogni caso, è bene fissare l’etichetta di spedizione al meglio per evitare che possa distaccarsi durante il trasporto. Grazie ad essa, infatti, è possibile non solo evitare che il pacco possa essere smarrito, ma permette anche di controllare, in tempo reale, l’andamento della consegna e conoscere in modo preciso dove si trova la valigia.



Consegna delle valigie

I tempi di consegna, in genere, sono molto celeri. Ovviamente, dipende da quanto lontano deve essere spedita la valigia e da che tipologia di spedizione si vuol effettuare. Ogni compagnia di spedizione indica in maniera approssimativa in quanto tempo la valigia spedita può giungere a destinazione, offrendo spesso anche un servizio di tracking online alla conferma della spedizione, per verificare lo stato di avanzamento del trasporto, proprio come avviene con i pacchi tradizionali. Ma dove viene consegnata la valigia? È possibile scegliere la spedizione verso l’hotel, il villaggio vacanze o nella nuova abitazione. Tutto ciò che occorre fare è indicare l’indirizzo esatto. Tuttavia, per le consegne nei luoghi di vacanza, è necessario prima accertarsi che il gestore consenta questo tipo di servizio. In caso contrario, è consigliabile controllare se in zona sono presenti degli appositi point dove i corrieri possono effettuare la consegna dei pacchi.