Sopra i vent'anni un motociclo su quattro e il 13 per cento delle auto

La Spezia - Capelli grigi e qualche ruga per oltre il 13 per cento delle quasi 129mila autovetture circolanti alla Spezia e provincia. Sono infatti, dato Automobil club italiano, oltre 16.500 le macchine spezzine che hanno superato i vent'anni d'età; non molto differente il rapporto nel solo capoluogo, dove ha oltre vent'anni poco più del 12 per cento delle auto (su un totale di 48.620). E ancora, a livello provinciale 9.500 autovetture sono tra i due e i tre decenni di vita, 4.273 sono tra i trenta e i quarant'anni, mentre 2.949 hanno addirittura superato le quattro decadi di onorato servizio. Poco più di 12.500 automobili hanno invece meno di due anni, mentre 23mila e spiccioli sono tra i due e i cinque. Le categorie anagrafiche più rappresentate, non sorprenderà, sono quelle tra i 5 e i 10 anni e tra i 10 e i 15, quasi 60mila mezzi pressoché equamente ripartiti tra le due fasce. Quindi i 17.762 autoveicoli tra i quindici e i vent'anni.

Ha inoltre più di vent'anni circa un quarto dei 42.476 motocicli a spasso nello Spezzino, mentre quasi 8mila non arrivano a un lustro d'esistenza. E hanno superato i vent'anni di vita circa 4mila mezzi pesanti su un totale di 13.076; mentre un po' più di 2mila godono dei piaceri della giovinezza motoristica.