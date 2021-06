Software CRM per PMI: il segreto per aumentare la competitività

La Spezia - Raccolta e organizzazione dei dati su lead e clienti, ottimizzazione dei processi organizzativi interni e maggiore produttività. Sono queste caratteristiche a fare dei software CRM un vantaggio strategico per le PMI, oggi chiamate a rispondere a nuove esigenze, per rimanere competitive in un mercato dinamico e internazionale.



L’implementazione di un CRM è infatti la chiave per gestire con efficacia un numero crescente di clienti mantenendo poche risorse, che vengono coordinate nella maniera migliore. Merito del lavoro di organizzazione delle informazioni che il programma raccoglie da tutte le fonti aziendali: e-mail, appunti degli addetti alle vendite, call center e molto altro ancora.



È così creato un profilo completo di ogni cliente, con informazioni di contatto, storico degli acquisti e delle comunicazioni con la PMI, interazioni a campagne promozionali, e persino indicazioni relative a interessi e preferenze personali.



Questa profilazione è estremamente utile sia per l’individuazione delle buyer personas, sia per le successive attività che portano alla costruzione di una strategia di marketing efficace. Le informazioni raccolte dal CRM per PMI diventano quindi indispensabili quando si punta ad una crescita significativa in termini di fatturato e aumento delle vendite.



Non solo. Le funzionalità cloud dei CRM più avanzati consentono l’accesso ai dati raccolti a tutti i componenti del team di lavoro, e in qualsiasi momento. Vale a dire che quando un addetto alle vendite aggiorna il profilo di un cliente con una nota relativa all’ultimo incontro, questa nuova informazione diventa visibile anche agli operatori del customer care, del reparto contabilità, al manager che monitora le vendite, eccetera. Tutto grazie ad un database condiviso.



È evidente che i vantaggi di implementare un CRM per PMI non riguardano esclusivamente il raggiungimento degli obbiettivi di fatturato, ma l’intero processo produttivo, con particolare riferimento al rapporto con il cliente. Grazie ad un’attenta profilazione, infatti, quest’ultimo ottiene un’assistenza tagliata sulle sue effettive esigenze, fornita in tempi brevi e con la massima efficienza.



Sono inoltre migliorate le azioni finalizzate a cross-selling e upselling, nonché il monitoraggio del team di vendita. Grazie a statistiche e grafici forniti dal CRM, i responsabili hanno un quadro chiaro e costantemente aggiornato dell’andamento delle trattative e possono quindi correggere tempestivamente eventuali pratiche non in linea con i target fissati.



Senza contare che optando per un CRM con motore BPM è possibile gestire e ottimizzare i processi di marketing automation, quelli amministrativi e di gestione qualità e resi.



