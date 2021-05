Sicurezza nei luoghi di lavoro, corso di aggiornamento con il Cescot Confesercenti

La Spezia - Il Cescot Confesercenti organizza presso la sede della Spezia in Via Foscolo 25 e presso la sede di Sarzana in Via Pecorina 81/B un corso di formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro nei giorni di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio alle 15.

Il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligatorio per legge.

Cescot Confesercenti ricorda a chi è già in possesso di un attestato che ogni 5 anni occorre effettuare l’aggiornamento per cui viene mosso l'invito a controllare la data di rilascio.



Per informazioni telefonare ai numeri 0187 25881, 0187 739305 oppure scriver a cescot.formazionelaspezia@gmail.com.