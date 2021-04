Sì allo spostamento tra regioni bianche e gialle anche non confinanti

La Spezia - E adesso che posso muovermi cosa posso fare e, soprattutto, dove posso andare esattamente? Rispetto al capitolo somministrazioni, sembra meno complicato comprendere i criteri decisi dal governo in materia di spostamenti. Partiamo dall'assunto generale: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi motivo tra regioni bianche e gialle mentre è vietato spostarsi in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa ad eccezione dei seguenti casi: per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, e se in possesso di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o di guarigione dall'infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.



Viene confermata, inoltre, la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno, una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le 5 e le 22. Viene aumentato da due a quattro il numero dei soggetti che possono effettuare tale spostamento e, come avveniva in precedenza, vengono esclusi dal computo i minori di 14 anni, e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La suddetta possibilità di spostamento potrà avvenire solo nell’ambito del comune in zona arancione, mentre resta esclusa in zona rossa. Tali spostamenti potranno interessare anche territori regionali diversi collocati in zona gialla, a nulla rilevando l'eventuale attraversamento di regioni poste in zona arancione o rossa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato La Spezia, tel. 0187286655-52-32.