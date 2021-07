Sette temi e 18milioni di investimenti nei piani dell'Autorità portuale

La Spezia - Investimenti per 18 milioni di euro e sette temi portanti nel Piano triennale operativo dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale approvato ieri all'unanimità. Il piano prevede: 600mila serviranno per la rimozione del ponte della Darsena Pagliari e la sua collocazione in aree limitrofe; 200mila per la sistemazione del terzo piano dell’Ufficio Territoriale di Marina di Carrara che ospiterà anche una succursale della Scuola Nazionale Trasporti; 1milione e 500mila euro per la rimozione di pontili e strutture a terra nella marina del Canaletto e per l’adeguamento tecnico-funzionale dell’edificio ex Dogana di Largo Fiorillo che ospiterà, oltre al salone centrale per eventi dell’AdSP, alcuni uffici per Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Sanità Marittima e Rimorchiatori. Gli altri importi sono relativi a maggiori investimenti per interventi già previsti nel precedente Pot.

A renderlo noto è l'Autorità di sistema e ieri, in premessa, il presidente Mario Sommariva ha sottolineato citato lo storico francese Lucien Febvre: "Il mare è l’energia mobile, in perpetuo movimento, la forza innovatrice pronta sempre a prendere il vento, a pungolare la lentezza degli uomini, a saltare direttamente, senza intermediari, senza linee di frontiere o di dogane, da un punto all’altro, talvolta assai lontano. Rimesta uomini e cose, sposta, mescola”.

Dallo storico il presidente Sommariva ha detto di aver colto: “Alcune suggestioni utili a meglio comprendere, in profondità, le linee di indirizzo e le motivazioni che sottendono al Piano Operativo Triennale 2022-2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, approvato ieri dal Comitato di Gestione".

"Innanzi tutto il “mare”, come forza innovatrice ed energia, che propaga il proprio movimento all’interno delle terre…. Non è possibile una crescita urbana che si fondi sul declino di un porto – continua Sommariva- . Una città portuale deprivata del porto perderebbe la propria energia vitale, si priverebbe così del proprio futuro” volano di processi indotti ed al tempo stesso come elemento che porta in sé innovazione e cambiamento”.

Come detto sono sette i temi portanti del nuovo Pot: infrastrutture, intermodalità, transizione energetica e digitale, inclusione sociale, autotrasporto, sviluppo delle aree retroportuali e Zona logistica semplificata.

"Il tutto fondato sull’idea, sia per La Spezia, sia per Marina di Carrara, dell’inscindibilità del destino dei porti da quello dei territori e delle città - si legge in una nota che prosegue -. Ieri in Comitato di Gestione è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere, connesso all’assestamento al Bilancio di Previsione 2021, che contiene maggiori investimenti per 18 milioni di euro".

"Il Pot coerente con il piano di riforme adottato dal Governo sulla scorta degli indirizzi della Commissione Europea , dove centrali sono l’ambiente, l’innovazione e le persone, richiederà molto impegno e molta coesione, superando particolarismi ed egoismi”, ha detto Sommariva.

"Bene in vista nel Pot - prosegue la nota dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale - le opere che segneranno sia la trasformazione infrastrutturale portuale ed urbana sia la transizione energetica: il nuovo molo passeggeri sulla Paita ed il nuovo Waterfront del porto di Marina di Carrara, nonché l’elettrificazione delle banchine. Opere che dovranno essere realizzate, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre 2026".

Cambiano anche gli indici di competitività dei porti: non più misurata solo base ai soli volumi movimentati ovvero alla velocità del “dwell time”, ma altresì anche sul tasso di sostenibilità energetica, sul tasso di digitalizzazione, sul tasso di inclusione sociale.

"Il percorso della transizione energetica, virerà con decisione verso le fonti rinnovabili ed, in prospettiva, verso l’utilizzo dell’idrogeno - si legge ancora. Un cambiamento che dovrà coinvolgere complessivamente tutti gli attori del sistema portuale. La transizione digitale, punterà alla creazione di un complessivo “ambiente digitale”, ovvero digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione dei documenti in primis, e sarà necessario nella prospettiva della costituzione della Zona Logistica Semplificata per l’attrazione di nuovi investimenti. Un’attenzione particolare dovrà essere posta al tema della “Cybersecurity” Affermata nel POT l’importanza del dialogo sociale, collaborando con Associazioni di categoria e sindacati, in modo da individuare progetti comuni e soluzioni durevoli, a partire da progetti formativi in grado di adeguare le risorse umane ai cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e politiche attive del lavoro, per affrontare le criticità e le sfide dell’automazione".