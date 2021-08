Servizi cimiteriali, l'azienda: "Costo lavoro in linea con quanto preventivato"

La Spezia - I servizi cimiteriali, alla fine di una settimana che, in merito, ha visto dibattere aspramente Uiltrasporti, da un lato, e Filcams Cgil e Fisascat Cisl dall'altro, tornano sul tavolo della III Commissione consiliare. In audizione, dopo il passaggio dello scorso maggio, ancora l'azienda Macroservice, titolare della parte più consistente dell'appalto dei Boschetti. Una lunga seduta, quella odierna, non distintasi per la morbidezza dello scambio tra la parte aziendale e alcuni commissari e soprattutto il presidente Cenerini. Tema principe il costo del lavoro: “Gli uffici dicono circa 880mila euro per il 2020, mentre nel 2019 era molto minore. Una differenza che vorremmo fosse chiarita”, ha sottolineato in apertura la presidenza. Dall'azienda, rappresentata dall'amministratore unico Marini, dall'avvocato Marchesi e dal dottor De Troia, la replica che “il bilancio 2019 – così l'amministratore unico - è relativo all'appalto precedente, mentre l'appalto attuale è partito a marzo 2020. L'appalto precedente aveva alla base un importo superiore a quello attuale”. Due situazioni non confrontabili, quindi, afferma la parte privata. “E il valore di circa 880mila euro – ancora Marini - è riferito a tutte le aziende del consorzio, la parte riferita a noi è di 750mila”. “I vostri uffici – ha aggiunto Marchesi menzionando una relazione comunale risalente ad aprile – specificano in 750mila euro gli attuali costi per il personale, e se questa somma la ragguagliate coni dati del bilancio 2020 – perché l'appalto è cominciato nel 2020: evidentemente non potete prendere a riferimento altri bilanci, perché questo appalto non era ancora iniziato – avrete la risposta matematica e documentale ai vostri dubbi, e cioè che il costo del personale è in linea con quanto preventivato”.



Come rilevato in apertura di seduta dal presidente Cenerini, l'azienda non ha fatto pervenire alla commissione i Cud dei venti dipendenti, come invece richiesto. Questo, hanno spiegato da Macroservice, perché se non c'è assenso dei lavoratori, la società non è nelle condizioni legali di trasmetterli. L'assessore Ivani, ricordato che 12 Cud – quelli, ha precisato, dei lavoratori iscritti a Cgil e Cisl – sono stati portati agli amministratori pubblici dagli stessi lavoratori, ha osservato che “con tutti i Cud alla mano si potrebbe fare un calcolo più preciso rispetto al costo del lavoro, benché ci sarebbero comunque da aggiungere altri costi, come quelli degli interinali. Non c'è nessun obbligo, ma davvero non capisco perché non darli”. E sia l'esponente di giunta, sia il presidente di commissione hanno sottolineato come l'approfondimento partito la scorsa primavera non possa essere eluso, visto che “sigle sindacali sono venute in commissione parlando di un possibile spreco di denaro pubblico, soldi di tutti i cittadini, in merito al costo del lavoro. Si parlava di 400mila euro di differenza tra 2019 e 2020”. Un divario, ha replicato De Troia, da riferire “al costo del personale previsto dall'azienda che aveva vinto l'appalto e che poi era stata esclusa. Come costo del personale aveva offerto 450mila euro. Un valore calcolato solo sulle tariffe ministeriali e che non teneva conto degli aumenti ottenuti negli anni dai dipendenti, che dovevano invece essere riconosciuti”. Quindi da De Troia l'auspicio “che questa querelle vada a concludersi, questo stato di agitazione non fa bene a nessuno, nemmeno ai sindacati, che sono spaccati. Non che uno sia filo aziendale (il riferimento è a Uiltrasporti, ndr), ma è più responsabile, gli altri invece sono più aggressivi e vorrebbero che ai lavoratori fosse dato di più, ma noi dobbiamo agire nei limiti del nostro conto economico, sul quale hanno influito anche i maggiori costi derivanti dalla pandemia”. I commissari – intervenuti Baldino, Corbani, Cozzani e Pecunia -, rivolgendosi ora all'azienda, ora al funzionario comunale Roberto Pomo, hanno espresso una serie di interrogativi e considerazioni. In conclusione il presidente Cenerini ha chiesto alla segretaria di inviare la più esaustiva documentazione sui servizi cimiteriali per proseguire con l'approfondimento, in vista evidentemente di un aggiornamento della commissione.



La seduta odierna è integralmente disponibile qui: