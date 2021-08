Servizi cimiteriali, Uiltrasporti: "Comprendiamo difficoltà di chi oggi non ha più argomenti"

La Spezia - "Restiamo profondamente stupiti da quanto affermano Filcams Cgil e Fisascat Cisl (si veda QUI, ndr) ?in risposta alla nostra nota diramata nella giornata di ieri 3 Agosto riguardo la regolarità della gestione dei servizi cimiteriali comunali da parte di Macro Service. La verifica amministrativa è stata predisposta da parte dell'Amministrazione Comunale della Spezia a seguito di istanza presentata in data 03.03.2021 da parte di Filcams Cgil e Fisascat Cisl. In data 17.05.2021 la stessa Amministrazione Comunale a firma del Segretario Generale Dott. Sergio Sortino elaborava una relazione che nella parte terminale recita: "si riscontra la regolarità formale dell'esecuzione dell'appalto sulla base della documentazione acquisita e delle attestazioni prodotte dai diretti interessati al procedimento complessivo". Tale relazione veniva ovviamente inviata alle due richiedenti organizzazioni sindacali, che oggi stranamente 'dimenticano' l'esistenza di un atto in loro possesso da alcuni mesi. Comprendiamo le difficoltà di chi oggi di fronte all'evidenza dei numeri non abbia più argomenti e non trovi di meglio che lanciare sterili e strumentali accuse nei confronti di Uiltrasporti, che ha come unico scopo la tutela delle condizioni di miglior favore dei lavoratori interessati". Lo dichiara in una nota Marco Furletti, segretario territoriale Uiltrasporti.