Seminario online di Confartigianato sulla gestione dei rifiuti urbani delle imprese

La Spezia - E’ cambiata la normativa sulla gestione dei rifiuti urbani delle imprese. Il D.Lgs n. 116/2020 ha modificato il cosiddetto Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) con nuove misure in capo ai Comuni e alle imprese sulla gestione dei rifiuti urbani. Al nuovo testo dovranno adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Per questo motivo l’Ufficio Ambiente Confartigianato organizza un importante webinar rivolto alle imprese lunedì 17 maggio 2021 alle ore 16.00, all’incontro parteciperanno l’Ing. Daniele Gizzi, responsabile nazione del Settore Ambiente ed economia circolare Confartigianato ed Enrico Taponecco, Responsabile Ambiente Confartigianato La Spezia. Entro il 31 maggio è fissata la scadenza entro la quale tutte le attività economiche elencate nel testo unico devono comunicare al Comune o al gestore del servizio le modalità di gestione dei nuovi rifiuti urbani. La mancata comunicazione non comporta alcuna sanzione, ma potrebbe precludere all’impresa, la possibilità di ottenere la completa esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile della tassa.



Per partecipare al webinar le imprese possono iscriversi on line qui al link https://surveyheart.com/form/609a86e1635e3064285d4e6d oppure telefonando all’Ufficio Ambiente Confartigianato te. 0187.286632-51.