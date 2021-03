Seafuture sarà di nuovo in Emd in my country

La Spezia - Anche per questa edizione Seafuture, che si terrà presso l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia dal 14 al 17 giugno 2021, è stato inserito, per la giornata del 16 giugno dedicata al mondo dei trasporti e della logistica coorganizzata da Circle Group, nel calendario degli eventi Emd in My Country.

L’iniziativa è promossa della Commissione Europea per celebrare l’European Maritime Day, che vedrà più di 200 appuntamenti, da inizio aprile a luglio 2021, in 25 paesi volti alla promozione e alla cultura del mare.

EMD in My Country è organizzata contemporaneamente alla Emd Conference of the European Union, che si terrà a Den Helder, il 20 e 21 maggio incentrata sulla Blue Economy, l'innovazione e gli investimenti nel settore marittimo con l'obiettivo di promuovere la cultura e il rispetto del mare e degli oceani.

Un nuovo riconoscimento per Seafuture, che si conferma hub del Mediterraneo per la Blue Economy e punto di incontro internazionale tra industria, ricerca e istituzioni per favorire lo sviluppo e la competitività del sistema Paese.