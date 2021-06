Scuola: troppi posti vuoti tra i direttori dei servizi generali amministrativi

La Spezia - C'è preoccupazione da parte di Cgil per i posti vacanti, all'interno delle scuole spezzine, per le nomine dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Si tratta della seconda figura apicale, dopo il dirigente scolastico. In merito alla Spezia, con l'ultima campanella suonata pochi giorni fa, si sta vivendo un momento particolare. A illustrare il caso è Giorgia Vallone di Cgil scuola.

"Le prove del concorso per la Liguria sono state già fatte da tempo - spiega -, così molte scuole restano senza questa figura fondamentale per la parte amministrativa. Le graduatorie dalle quali attingere ci sono e il concorso, avviato prima della pandemia, si era tenuto dopo un decennio senza nuova nomine".



La particolarità di questo momento è data dal fatto che gli aspiranti sono in minor numero rispetto ai posti disponibili. Per Vallone: "Dal punto di vista sindacale siamo in pensiero per questa partita dei Dsga perché, nonostante sia stato fatto il concorso, i posti vacanti sono di più rispetto agli idonei e i vincitori del concorso. Ne servirebbe un altro il prima possibile. E' un grosso problema perché la seconda figura apicale all'interno delle scuole e si occupa di tutte le attività economiche e amministrative degli istituti".