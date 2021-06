La Spezia - Sconti per i residenti, linea di assistenza attiva tutto il giorno e si fa largo la strada della prenotazione del biglietto online, da metà luglio, per la tratta che dalla Versilia raggiungerà le Cinque Terre. Il Consorzio marittimo turistico 5 Terre Golfo dei Poeti riparte e questa mattina ha presentato, ospitato dalla Provincia della Spezia, le novità per l'estate 2021. Per quanto riguarda i residenti, la tariffa agevolata si estende non solo per la tratta per la Palmaria ma per tutte le tratte servite dal consorzio. La presentazione del progetto, da parte dei promotori, si è svolta stamane presso la sede della Provincia della Spezia, presenti il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, il Direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, il Presidente del Consorzio di Navigazione Golfo dei Poeti Rudy Biassoli ed il Presidente della Navigazione Golfo dei Poeti Giacomo Bello.

"Il consorzio e la Navigazione Golfo dei poeti hanno pensato di riproporre le tariffe residenti su tutte le tratte del Golfo e della provincia - ha spiegato Rudy Biassoli presidente del Consorzio -. Si potranno acquistare i carnet a 10 biglietti e quello residenti sulla tratta Spezia - Terrizzo, Spezia - Pozzale. La novità, in questo caso, è la possibilità di rientrare da qualunque attracco ma con il solito biglietto. Abbiamo usato questo anno per riorganizzarci e abbiamo fatto un nuovo sito internet, i canali social, creato anche un canale whatsapp per una comunicazione più rapida con i nostri clienti. Il sito è stato riorganizzato anche per testare la vendita dei biglietti online che andremo a provare sulle tratte in partenza dalla Versilia per poi estenderla anche verso le Cinque Terre e alle Linee del Golfo per i prossimi anni. Dalla metà di luglio poi ripartirà anche il servizio di traghetti previsto per nel territorio comunale di Lerici e abbiamo pensato anche ai nuovi attracchi per San Terenzo. Siamo al lavoro con il sindaco Paoletti per definire al meglio il servizio. La nostra flotta è sempre pronta e contiamo 19 imbarcazioni, con esse riusciamo a coprire molte tratte importanti". ".

"Diamo merito ad un consorzio che rappresenta un fiore all'occhiello per Confartigianato - ha dichiarato il direttore dell'associazione di Categoria Giuseppe Menchelli -. E' un'eccellenza per il territorio, il sistema turistico e per le imprese e non solo per la promozione perché lo fa da trent'anni e collabora con oltre 4mila operator. Testimonia così una profonda sensibilità nei confronti per i residenti da Luni a Deiva Marina anche per viaggiare verso le Cinque Terre".

La provincia della Spezia ha ospitato la presentazione il presidente Peracchini ha dichiarato: "Lo sconto per tutti i residenti della provincia, che fa il consorzio, è uno sconto importante in questa fase post pandemica. Sarà un'occasione per riscoprire il territorio. Dopo la pandemia le compagnie di navigazione hanno fatto un grande sforzo".