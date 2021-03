La Spezia - Atc Esercizio, in merito allo sciopero del 26 marzo, comunica che ad esso hanno aderito 247 dipendenti su un totale di 393 comandati al lavoro: il 63 per cento del totale. L'azienda informa poi che il personale viaggiante di Atc Esercizio ha aderito in una percentuale pari al 78 per cento mentre il personale viaggiante delle aziende subappaltatrici ha aderito in una percentuale pari al 52 per cento.