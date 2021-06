Sanlorenzo vara il sesto 52steel

La Spezia - Fucina in costante fermento, Sanlorenzo Superyacht porta avanti a ritmo serrato la propria attività e vara una nuova unità, il sesto 52Steel, modello in metallo di 52 metri di lunghezza con cinque ponti al di sotto dei 500GT.

Costruito nel cantiere della Spezia, il sito produttivo di oltre 50.000 metri quadrati dove i modelli over size vengono forgiati nel metallo, il 52Steel presenta grandi volumi interni ed esterni e soluzioni progettuali normalmente presenti su modelli di dimensioni ben superiori, insieme ad innovazioni tecniche lungimiranti, diventate di ispirazione per l’intero settore.

Un superyacht di grande successo, apprezzato a livello internazionale, che riconferma Sanlorenzo tra i player italiani più importanti nel settore del metallo.