Sanlorenzo ottiene da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 20 milioni

La Spezia - La crescita sostenibile è al centro dei progetti di Sanlorenzo, società che da oltre 60 anni costruisce yacht e superyacht di alta gamma. L'azienda, che da oggi al 2 luglio incontrerà fondi ed investitori con focus Esg alla Italian Sustainability Week di Borsa Italiana, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 20 milioni di euro a valere sul plafond circular economy di 6 miliardi di euro. Lo riporta Ansa.

L'operazione contribuirà allo sviluppo e all'introduzione, da parte di Sanlorenzo, di innovazioni e tecnologie d'avanguardia nel settore della nautica, orientati a principi di sostenibilità, fattori chiave nella strategia di business dell'azienda guidata da Massimo Perotti. Con questo finanziamento, Intesa Sanpaolo sostiene la competitività dell'azienda anche in un'ottica di tutela dell'ambiente, oltre che dell'occupazione e dell'operatività della filiera nautica. "Siamo fortemente convinti che la nostra costante ricerca dell'innovazione, la competenza nel creare prodotti meravigliosi e l'esperienza maturata nel settore rappresentino dei fattori competitivi per cogliere e gestire al meglio le sfide nell'ambito della sostenibilità", afferma Massimo Perotti, Presidente e ceo di Sanlorenzo. "Questo significativo investimento, concesso a un'eccellenza come Sanlorenzo, testimonia l'impegno di Intesa Sanpaolo nel sostenere le aziende orientate alle produzioni in chiave green, a salvaguardia dell'ambiente e ad una maggiore competitività", sostiene Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo.