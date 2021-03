Sanlorenzo a Palm Beach con la novità SX112

La Spezia - Sanlorenzo conferma la partecipazione al Palm Beach International Boat Show 2021, tra le più importanti kermesse del mondo della nautica. Un palcoscenico di prestigio internazionale dove, dal 25 al 28 marzo, debutterà ufficialmente sul mercato americano il nuovo yacht SX112, insieme a una selezione delle più recenti novità, SX76, SD96 e SL96Asymmetric. "Tali modelli, scelti per rappresentare la gamma di yacht Sanlorenzo - spiegano dall'azienda di base spezzina -, raccontano perfettamente quella capacità unica dell’azienda di sfidare le convenzioni, ribaltando le prospettive e ampliando i confini della progettazione nautica per proporre ogni volta nuove soluzioni costruite attorno all’armatore e alle sue esigenze per garantire la più alta qualità di vita a bordo. Espressione di quel connubio unico tra creatività, ricerca, perfezione industriale e cura artigianale propria del Made in Italy che ha reso Sanlorenzo un’eccellenza a livello mondiale, SX112 rappresenta il consolidamento di un percorso iniziato con SX88 prima e con SX76 poi, una sfida che continua e si arricchisce di nuovi contenuti, e che punta a proporre una nuova modalità di vivere il mare: a bordo le barriere cadono e la barca si apre all’esterno entrando in relazione con il contesto marino".