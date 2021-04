Salpano i traghetti per la Palmaria con una novità

La Spezia - Battelli in partenza dalla Morin il 30 aprile, l'1 e il 2 maggio. Con una novità per gli spezzini, camminatori. Con questa proposta il Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti si affaccia alla nuova stagione turisitica nella speranza che il 2021 possa essere foriero di buone notizie, ma soprattutto di visitatori.

Ad illustrare le novità e le aspettative è Rudy Biassoli presidente del Consorzio. "Noi ci stiamo preparando per partire da venerdì 30 aprile - spiega ai taccuini di Città della Spezia - e proseguire per tutto il fine settimana e in quelli successivi. L'obiettivo è poter lavorare anche a maggio e poi, per giugno e in base alle presenze, partire con la stagione".

"Rimane un momento di grande incertezza e per questo motivo partiremo con un quantitativo giusto di orari, imbarcazioni e personale- aggiunge - . Cercheremo di dare un servizio, anche ai camminatori sull'isola Palmaria, alle Cinque Terre. Siamo consapevoli che anche per quest'anno sarà un turismo di prossimità e per coloro i quali che si potranno spostare tra regioni. E' chiaro che se i confini regionali dovessero essere chiusi dovremmo ripensare all'intero servizio, perché a quel punto non sarebbe sostenibile. Valuteremo quindi quali linee mantenere: verso Lerici, Spezia, Porto Venere e Palmaria".



Il servizio ah hoc per i camminatori è arrivato pensando al tratto di navigazione più amato dagli spezzini: il viaggio verso la Palmaria. "Il Primo e il 2 maggio faremo la linea classica del Terrizzo e per chi vorrà fare una passeggiata, senza però riuscire a fare l'intero giro dell'isola, garantiremo un rientro dall'isola dal Pozzale su Spezia alle 17. Sarà una prova e vedremo se gli spezzini apprezzeranno questa aggiunta, è un servizio dedicato proprio agli spezzini".



"Vogliamo lavorare anche per dare un futuro a chi collabora con noi - prosegue -. E comunque anche la nostra flotta partirà ridotta con sei imbarcazioni, invece che sedici. Ci siamo presi questo lungo anno, molto difficile per tutti, anche per migliorare i servizi e abbiamo investito su un nuovo sito internet facendo lavorare un'azienda spezzina e sui social per migliorare il rapporto e avvicinarci ai nostri clienti. Il nuovo sito sarà online la prossima settimana. Abbiamo anche acquisito una nuova certificazione di processo e ambientale. Poi siamo andati avanti anche nella riorganizzazione aziendale".



