Rsu Fincantieri, Uilm si conferma primo sindacato. Un primato che dura da 11 anni

La Spezia - Ancora una volta la Uilm con 280 voti si conferma il primo sindacato nel rinnovo della Rsu.

"Un successo immutato da 11 anni che non è frutto del caso, ma deriva dal lavoro costante e quotidiano dei nostri delegati", afferma Graziano Leonardi, segretario provinciale Uilm.



Circa la metà dei lavoratori di Muggiano hanno votato i candidati Uilm in occasione del rinnovo della Rsu.

In particolare nel collegio operai la Uilm con 145 voti raccoglie il 53,5% dei voti, mentre negli impiegati con 142 voti rappresenta ii 42% dei voti.

La nuova Rsu è così composta da 4 delegati Uilm (2 operai e 2 impiegati), 3 delegati Fiom (2 impiegati e 1 operaio) e 2 delegati Fim (1 operaio e 1 impiegato).

Per la Uilm sono stati eletti nel collegio operai Sandro Andreoli e Riccardo Triacca mentre nel collegio impiegati sono stati eletti Sara Di Somma (la più votata) e Mario Lertola.

Buoni risultati anche per i candidati Federico Ruiz e Raffaele Paita.

La Uilm è il sindacato più votato anche nella Rls dove Riccardo Triacca è stato eletto con 76 voti e risulta il più votato.



La segreteria territoriale Uilm della Spezia si congratula "con i delegati eletti e con tutti i candidati che hanno contribuito a questa esaltante vittoria segno del consenso che i nostri delegati e la nostra organizzazione riscuotono tra i lavoratori di Muggiano", concludono da Via Persio.