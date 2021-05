Rsa, Coopselios subentra a Kcs e Elleuno

La Spezia - In data 11/05/2021, con Deliberazione del Direttore Generale n. 375, è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Coopselios la procedura d’urgenza del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e D.L. n. 76/2020 art. 2 comma 3 e 4, per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali a favore di persone anziane e disabili, siti in Viale Alpi 43/45 e parte nella struttura attigua in Via Anita Garibaldi n. 12 – La Spezia, nel complesso denominato Residenza G. Mazzini, e in Via Ns. Signora della Guardia – Levanto, nel Presidio San Nicolò di Levanto.

Al fine di procedere con la nuova gestione dei servizi previsti nel bando di gara, in data 18/05/2021 ASL5 ha incontrato i Rappresentanti delle Cooperative Sociali KCS Caregiver e Elleuno, attualmente gestori rispettivamente della Residenza Mazzini e della RSA San Nicolò di Levanto, per concordare con i Rappresentanti di Coopselios le modalità e la tempistica del passaggio delle attività assistenziali e tecnico – organizzative.

ASL5 e Coopselios, come riferito anche ieri in commissione dal dottor Antonello Mazzone, direttore amministrativo Asl5, hanno concordato l’inizio della nuova gestione a partire dal 01/06/2021 per la RSA Mazzini e dal 15/06/2021 per la RSA San Nicolò.

ASL5 coglie l’occasione per ringraziare i Gestori KCS Caregiver e Elleuno per il servizio svolto in questi anni e in particolare nel tempo della pandemia Covid-19.