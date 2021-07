Riva '88 Folgore e Pershing 140 Touch Me consacrati dal Boat International Design & Innovation Awards

La Spezia - Dopo l’entusiasmo di armatori e appassionati, arriva anche la trionfante conferma degli esperti del settore: Riva 88’ Folgore e Pershing 140 Touch Me sono davvero motoryacht straordinari, capaci di lasciare il segno nell’evoluzione della nautica contemporanea. E a decretarlo non poteva infatti essere giuria più qualificata di quella dei BOAT International Design & Innovation Awards, che ha premiato lo sport-fly Riva nella categoria “Best New Series Award” e l’ammiraglia Pershing in quella di “Best Naval Architecture”, entrambi “Semi-displacement or planing motor yacht”.



"Questi due fantastici riconoscimenti raccontano bene la completezza e la profondità della sapienza progettuale e produttiva di Ferretti Group - ha commentato l’Avv. Alberto Galassi ìCEO di Ferretti Group - Riva 88' Folgore, 'la barca arrivata dal futuro', è il design come lo intendiamo noi, unico e durevole: splendida ora e splendida per sempre. Pershing 140 Touch Me è arte costruttiva, architettura navale al massimo dell’innovazione e della ricerca del comfort e del divertimento. Due barche clamorose, celebrate ora anche da questi premi che onorano il grande lavoro dei due brand e di tutta Ferretti Group".



Riva 88’ Folgore, erede di uno dei maggiori best seller del brand, presenta novità nel design degli esterni e degli interni, nell’ergonomia e nei materiali utilizzati, combinandole con gli stilemi tipici e leggendari della storia di Riva. Lungo 26,92 m (88,4 ft) e largo 6,31 m (20,8 ft), nasce dalla collaborazione tra Officina Italiana Design, lo studio guidato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che firma l’intera gamma Riva, il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’ Ing. Piero Ferrari, e la Direzione Engineering Ferretti Group.



Pershing 140 Touch Me offre una esperienza di navigazione senza eguali che conquista sempre più appassionati, grazie a un fantastico mix di progettualità, design e tecnologia. Frutto della collaborazione fra lo yacht designer Fulvio De Simoni, il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, presieduto dall’ Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering del Gruppo, Pershing 140 Touch Me conferma le caratteristiche linee filanti, emblema del tipico carattere sportivo e della vocazione agonistica, unite a una combinazione di elementi di design inediti e iconici dettagli del brand, come le due ali laterali integrate nella sovrastruttura all’inizio dei camminamenti. Di particolare rilievo, inoltre, la plancia di comando rialzata direttamente collegata al ponte sole, l’area dedicata all’armatore sul ponte principale e la beach area completamente apribile su tre lati. Questo yacht è inoltre impreziosito dall’utilizzo di materiali pregiati e dagli arredi delle migliori firme del design del lusso, tra gli altri: Poltrona Frau, partner di lunga data di Pershing, Minotti, Artemide, Roche Bobois, Molteni, Fontana Arte.